Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Türkiye'den cumhuriyeti ve Atatürk'ü çıkarın geriye Afganistan kalır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı bugünkü yazısında “Türkiye'den cumhuriyeti ve Atatürk'ü çıkarın geriye Afganistan kalır” diye yazdı.

Cumhuriyet’in Atatürk'ün kendisi olduğunu fırsat eşitliği sağladığını yazan Uğuroğlu, “Cumhuriyet, Mardin'in yoksul bir köyünden Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan, batıda yoksul bir köyden isimsiz insanları Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyan rejimin adıdır” dedi.

Atatürk’ün Cumhuriyet’i bir gecede kurmadığını, liyakati önemsediğini belirten Uğuroğlu, Cumhuriyet’in kuruluşundaki önemli gelişmeleri ülkede yarattığı değişimlerden örnek verdi.

Uğuroğlu, yazısına şöyle devam etti:

ABD'ye, Batı'ya, ambargoya, emperyalizme ve TSK'nın yetersiz donanımına rağmen 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını başarıyla yapan ve soydaşları zulümden kurtaran rejimin adıdır cumhuriyet.

Atatürk nutkun bitiminde, "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" cümlesiyle başlayan "Gençliğe Hitabe" eserini okur…

'Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyetidir' diyen Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet eder.

Kendisinin ölümünden sonra ne olacağı endişesini taşıyanlara da, 'Mustafa Kemaller artık yirmi yaşında' yanıtını verir.

Türkiye'den cumhuriyeti ve Atatürk'ü çıkarın geriye Afganistan kalır.

Bu vesileyle bu özgür vatanı bize emanet eden o kahraman kuşağa, vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o kuşağa, başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin ve devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz.

Demokrasi ile taçlandırdığın Cumhuriyetimizi yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek, Türkiye kesinlikle Afganistan olmayacaktır…"

Yazının tamamını okumak için tıklayın