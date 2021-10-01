Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Türk Milletine bu acıyı kim ya da kimler tekrar yaşatacak Nagehan?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın 2023 seçimlerine ilişkin olarak, “1 Kasım 2015’e benzer bir atmosferde seçime girileceği” görüşünü değerlendirdiği bugünkü yazısında, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşanan terör olaylarının hatırlatarak, “Türk Milletine bu acıyı kim ya da kimler tekrar yaşatacak Nagehan?” diye sordu.

Alçı, 29 Eylül tarihli yazısında, “Önce 2023 Haziran’da Başkanlık seçimi sonra da yeni Başkan ile parlamentarizme geçiş diye bir ihtimal yok. 2023’te yapılacak seçim her halükarda çok zorlu ve sert geçecek. Eğer bu seçim yapılırsa ben 1 Kasım 2015’e benzer bir atmosferde seçime gireceğimizi düşünüyorum. O halde eğer muhalefetin istediği ve iktidar medyasında da nabız yoklandığı gibi Başbakanlık modeline geçilecekse şimdiden hazırlıklar başlamalı” ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’nun Alçı’nın bu yazısıyla ilgili şunları kaydetti:

Nagehan Alçı yazısında özetle diyor ki; "İtiraf edeyim, Afganistan'dan döndüğümden beri bu gözler eski gözler değil. Her şeye başka bakıyorum şimdi."

Dedim ki Nagehan da "Tek Adam Rejiminin Türkiye'yi yönetemediği gerçeğini" gördü. Dedim ki; Cumhur İttifakının eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi uyarıyor.

Sonra gelen cümlesi ise şöyleydi: "2023'te yapılacak seçim her halükarda çok zorlu ve sert geçecek. Eğer bu seçim yapılırsa…"

Hayda dedim bu satırları okuyunca… "Eğer bu seçim yapılırsa" ne demek? Yapılmama olasılığı mı var? Nagehan Alçı, "gözler eski gözler değil" diyerek önceden göremediği neyi gördü Afganistan dönüşü? Taliban'ın seçim yapmadan Afganistan'ı uzun süre idare edeceğini açıklaması Nagehan'ın da Erdoğan'a bu yolu önermesini mi sağladı acaba? Yani diktatörlük mü Talibancılık mı?

Nagehan'ın devamında yazdığı şu cümlesi ise çok çarpıcı ve dikkat çekişi: "… Ben 1 Kasım 2015'e benzer bir atmosferde seçime gireceğimizi düşünüyorum."

Bu tehdit kime? Muhalefete mi? Yoksa iktidarın hazırladığı bir senaryonun yürürlüğe konulması ihbarı mı? 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşanan terör olaylarının tekrar yaşanabileceğini kast ediyor ki o bilançoyu hatırlatayım:

- 146 günlük dönemde cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırıları gerçekleşti.

- Sadece Suruç ve Ankara'daki IŞİD saldırılarında 136 kişi katledildi, aynı süreçte 167 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

- Bu süreçteki operasyonlarda resmi açıklamalara göre 453 PKK'lı öldürüldü, çatışmalarda 106 sivil can verdi.

- İki seçim arasındaki dönemde hayatını kaybedenlerin sayısı 862'ye ulaştı.

Türk Milletine bu acıyı kim ya da kimler tekrar yaşatacak Nagehan?"

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