Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: ‘Tek adam rejimi’ Erdoğan’ı mahvetti

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Tek Adam Rejimi Cumhurbaşkan'ına öyle bir yük yükledi ki; Erdoğan'ı mahvetti…" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Bir günde 15 atama kararını imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir tanesini 5 dakika incelese yaklaşık 75 dakikasını bir günde bu atamalara ayırdı ki diğer devlet işlerinde attığı imzalar hariç. Şimdi diyeceksiniz ki günde 1-2 saat vakit ayırmak önemli mi? Elbette önemli. Önce şu özel bilgiyi vereyim: - Görev süreleri aylarca önce biten 60 büyükelçimiz tayin bekliyor. Bölge müdürü, müfettiş, il müdürü atamaktan demek ki büyükelçi atamalarına fırsat bulamıyor. Çok çarpıcı değil mi?" yorumunu yaptı.

Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon almış başını gidiyor… Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için savaş çıkartması en çok buğday aldığımız iki ülke açısından ekmek fiyatlarına olumsuz yansıma durumu varsa;

Cumhurbaşkanı önlem almalı…

Dünya'da akaryakıt fiyatlarının artması ile Türkiye'de de rekor benzin, mazot zamları yapılıyorsa;

Cumhurbaşkanı önlem almalı…

Rusya'ya uygulanacak ekonomik ambargo Türkiye'yi etkilemesin isteniyorsa;

Cumhurbaşkanı önlem almalı…

Ruslar ve Ukraynalılar bu yıl tatile Türkiye'ye gelemeyecekse;

Cumhurbaşkanı önlem almalı…"