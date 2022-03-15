Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Tansu Çiller'in Uzan'lara kıyağı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönem Tansu Çiller’in Uzan’lara gösterdiği ve “Yüzleri kıpkırmızı oldu” dediği belgeyi paylaştı.

Uğuroğlu, yazısında söz konusu belgenin, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu’nun İmar Bankası ile Adabank'a Hazine tarafından el konulmasını istediği doğrultusundaki “gizli” bir yazı olduğunu belirtti.

Uğuroğlu, Çiller’in haberlerinin Star TV’de yayımlanmamasından dolayı sinirlenerek talep ettiği ve kendisinin de katıldığı görüşmeyi yazısında şöyle aktardı:

“Tansu Çiller, Cem Uzan'a dedi ki; - ‘Benim haberler neden

yayınlanmıyor?’

Cem Bey bana aynı soruyu sorunca, ‘Haberleri yapıp Ardan'a veriyorum ama yayınlanmıyor’ dedim.

Çiller, ‘Ben kimin kiminle iş birliği yaptığını biliyorum’ diyerek (ki daha sonra bana 5'li ekipten söz ettiğini söyledi) masanın gözünden bir belge çıkartarak şöyle sordu; - ‘Siz bu belgeyi biliyor musunuz?’

Uzattığı belgeyi Kemal Uzan okuyunca Cem ve Hakan Uzan'a da verdi ve üçünün de yüzleri kıpkırmızı oldu. Bakan Kilercioğlu bu ‘Gizli’ yazıyı ‘Gereği’ için Devlet Bakanı Tansu Çiller'e ve ‘Bilgi’ için Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdi.

Çiller, Uzanlara dedi ki; - ‘Kilercioğlu söz konusu raporlardaki tespitlere dayanarak İmar Bankası ile Adabank'a Hazine tarafından el konulmasını istiyor.’

Ortalık buz kesti. Cem Uzan, Çiller'e dedi ki; - ‘Orhan, sizi adım adım izleyecek ve yapacağı haberleri de bana gönderecek. Haberlerinizin yayınlanmasının takipçisi bizzat ben olacağım.’

Sonuçta o görüşmeden sonra Çiller haberleri aksatılmadan sürekli Star TV ve diğer tüm televizyonlarında yayınlandı.

Çiller tarafından İmar ve Adabank'a el konulmadı.”

“Çiller o gün 2 bankaya el koysaydı, Erdoğan Başbakan olunca 2003 yılında iki bankaya değil, haksız ve hukuksuz şekilde Uzan'ların tüm şirketlerine ve mal varlıklarına el koyabilir miydi?” diye soran Uğuroğlu,” Tansu Çiller siyasete hangi yüzle dönecek?” dedi.

Uğuroğlu'nun yazısında paylaştığı belge şöyle:

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