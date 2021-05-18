Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Suriyeli sığınmacılara 80 milyar dolar harcayan Türkiye anlaşılan o ki Erdoğan'ın "Esed" politikasından vazgeçip "Esat" politikasına dönecek…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP iktidarının eleştirdiği dış politika stratejisini eleştirdiği bugünkü yazısında, “AKP iktidarı yolunu öyle şaşırdı ki, attığı iç ve dış adımları öyle hatalı attı ki Türkiye'nin uluslararası itibarı da dibe vurdu” dedi.

Türkiye’nin Mısır politikasına karşın eleştirelde bulunan Yeniçağ yazarı, sonrasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in canlı yayında sarf ettiği, “Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek. Çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milletiyle Suriye halkı kardeştir. Bu 2 kardeş arasında arada bir sıkıntılar olabilir" sözlerini hatırlatarak, “2011 yılından bu yana 10 yıldır ülkeye alınan Suriyeli sığınmacılara 80 milyar dolar harcayan Türkiye anlaşılan o ki Erdoğan'ın ‘Esed’ politikasından vazgeçip ‘Esat’ politikasına dönecek…” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Şu anda benim ülkeme gelenler acaba keyifle mi, zevkle mi geliyorlar? Varil bombaları üzerlerine yağdığı için, işte bu katil Esed'in o yağdırdığı varil bombaları neticesinde ülkelerini, evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu, “Erdoğan bu sözlerinden nasıl geri adım atacak? 'Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü' derler… Ne oldu da AKP, Suriye ile kardeş olduğumuzu hatırladı?” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu son olarak, “AKP hükümeti ve Erdoğan bilsin ki; - Esad'ı affeder barışırsınız, - Sisi'yi affeder barışırsınız, Türk milleti sizi asla affetmeyecek…” dedi.

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