Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Sezgin Baran Korkmaz’ın Kongo'sunda Erdoğan'ın ne işi var?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turunda gittiği Demokratik Kongo'ya 2020 senesinde Sezgin Baran Korkmaz tarafından yatırım yapıldığını ifade etti.

“Bu ülkede ne var ki, Ocak 2021'de Sezgin Baran Korkmaz ABD tarafından aranan Saleh Assi ile Paris'ten kalkıp bu ülkeye gidiyor ve sonrasında bir şekilde tutuklanmadan Paris'e geri dönebiliyor? Bu ülkede ne var ki, AKP Genel Başkanı ve yandaş iş insanları bugün bu ülkeyi ziyaret ediyor?” diye soran Uğuroğlu, “AKP Genel Başkanı'nın heyetindekilerle dün-bugün-yarın o ülkeye özel uçaklar ile gidip dönen iş insanlarının iyi incelenmesi gerekir” dedi.

Uğuroğlu, “Çünkü” diyerek şunları kaydetti:

“132 milyon dolarlık kara para aklama suçlamasıyla yargılanacağı açıklanan Korkmaz'ın Londra üzerinden gittiği Kongo'da gözaltına alındığı ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere'nin, devreye girerek serbest bıraktırdığı iddiası hâlâ açıklığa kavuşmadı. SBK'nın kimin ya da kimlerin parasının emanetçisi olduğu ve tüm ilişkileri bu ziyaret sonrasında ortaya çıkabilir mi? Soruyorum; SBK'nın Kongo'sunda Erdoğan'ın ne işi var?"

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