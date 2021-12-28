Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’nun kulisi: AKP'nin amacı İstanbul'a kayyum atamak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işe aldığı çalışanlar arasında terör iltisaklıların olduğu iddiasını kaleme aldığı bugünkü yazısında “Saraya çok yakın bir AKP milletvekili” diyerek ismini paylaşmadığı kaynağının, “AKP'nin amacı İstanbul'a kayyum atamak, İstanbul Valisini de kayyum yapmak…" dediğini aktardı.

“Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanacağı bilgisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da gitmiş olacak” diyen Uğuroğlu, CHP liderinin pazar günü yaptığı, “Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!” paylaşımını hatırlattı.

“Haziran 2019'da İstanbul'u kaybettiler, Haziran 2023'de Türkiye'yi kaybedecekler… İşte bu yüzden haksız, hukuksuz şekilde İstanbul'u CHP'den geri almak istiyorlar ama bilsinler ki; Mağdur edecekleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak ve seçilecektir. Haydi, hodri meydan” diyen Uğuroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da şu soruları yöneltti:

- Teftiş sonuçlanmadan nasıl tespit ettin?

- Hani sadece 160 terörist kalmıştı? Toplamda 557 terörist nereden çıktı?

- "455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler" varsa neden yakalarına yapışıp adalete teslim etmedin?

- Bu teröristleri bilip de yakalamamak, yakalayıp da yargı önüne çıkartmamak suç değil mi?

- Bu teröristler adli sicilleri temiz halde aramızda ellerini kollarını gezerek dolaşıyor hatta iş buluyorlarsa hesabını vermesi gereken İçişleri Bakanlığı değil mi?

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