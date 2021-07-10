Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan tasarruf genelgesi yorumu: Bu yasaklar, tasarruf genelgesi değildir, özgür medyanın kapısına kilit vurma emridir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesini eleştirdi.

Genelgenin özgür medyaya büyük darbe vurduğunu söyleyen Uğuroğlu, “Bu yasaklar, tasarruf genelgesi değildir, özgür medyanın kapısına kilit vurma emridir” diyerek şu üç maddeye işaret etti:

Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları günlük gazetelere abone olamayacak, kütüphane ve medya takibi birimleri dışında günlük gazete satın alamayacak.

"Kurum faaliyetiyle doğrudan ilgili" olanlar dışında gazetelere kamu reklamı verilemeyecek.

Resmî ve dini bayram, kutlama ve anma günleri ilanları yayınlanamayacak.

“Cumhurbaşkanlığının tasarruf genelgesinin amacı: - Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanlarının faaliyetlerini gölgelemektir. - Milletin başkanları takdir etmemesini sağlamaktadır” diyen Uğuroğlu devamında şunları kaydetti:

“Bir iktidar hangi şartlarda bu önlemleri alır? Hemen söyleyeyim; Çöken, halkın desteğini ve özgüvenini kaybeden AKP iktidarı çareyi özgür medyayı engellemekte bulmaktadır: - Okuma, gerçekleri öğrenme…

Halktan kopan, halka verecek yalan yanlış bilgiler dışında hiçbir projesi ve vaadi olmayan AKP iktidarının son çırpınışları bu tür yasaklar olmaktadır.”

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