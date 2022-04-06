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Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan İçişleri Bakanı Soylu’ya: Kendisine bağlı istihbarat teşkilatlarına CHP'yi izletmekte midir?

İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun 6 muhalefet parti liderinin imzaladığı mutabakat metnini hangisi olduğunu açıklamadığı bir büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdiğini ileri sürmüştü

06 Nisan 2022 07:29

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’nin muhalefet partileriyle imzaladıkları mutabakat metnini bir büyükelçiye göndererek düzelttirme yaptırdıkları iddiasına karşın, “Varsa elinde belge ve bilgi bunları hangi yasal yolla edindiğini açıklar mısın?” diye sordu.

Soylu, “Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla” demişti.

Soylu’ya CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak‘tan aynı gün yanıt gelmişti. Uğuroğlu, konuyu değerlendiren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ile Türkiye yazarı Fuat Uğur’un Öztrak’ın açıklamasını “görmezden gelmelerinden dolayı” eleştirerek, yazısında Soylu’ya sormaları gerektiğini düşündüğü şu soruları sıraladı:

- CHP'nin hatta 6'lı siyasi birlikteliğin siyasi faaliyetlerini yasalara aykırı olarak izletmekte midir?

- Kendisine bağlı istihbarat teşkilatlarına CHP'yi izletmekte midir?

- "Devlet Biliyor" ne demektir?

- Hangi mahkeme kararı ile CHP'yi ve CHP'lileri izletmektedir?

- Siyasi istihbarat teşkilatı kurulmuş mudur?

- Soylu Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemekte midir?

 

Faik Öztraksoylubüyükelçichporhan uğuroğlu
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