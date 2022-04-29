Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan iktidara: FETÖ elebaşını yoksa af mı ettiniz?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Gezi davasında yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın hukuken değil siyaseten mahkûm edildiğini ifade etti. Uğuroğlu sözlerinin devamında da iktidara seslenerek “Hain darbeci terörist başı Fethullah Gülen'i neden unuttunuz? FETÖ elebaşını yoksa af mı ettiniz?” diye sordu.

Uğuroğlu bugünkü yazısında Osman Kavala’ya verilen müebbet hapis cezasına sitem etti, iktidara mart ayında kurulan Diyanet Akademisi üzerinden yüklendi. Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

"Osman Kavala'yı hukuken değil, siyaseten mahkûm ettiniz. Hain darbeci terörist başı Fethullah Gülen'i neden unuttunuz? FETÖ elebaşını yoksa af mı ettiniz? Tüm FETÖ'cüleri AKP'li yapıp yargıya bürokrasiye mi yerleştiriyorsunuz? Yoksa Hoca Efendi'niz ile barıştınız mı? FETÖ başı hain ile fotoğrafları olanlar, bakan ve bakan yardımcısı yapılıyor; itirafçı olanlar ailece yargıya alınıyor. Nedir sizin hedefiniz? 2023'te "Genel Af" çıkartarak terörist başları Fethullah Gülen ile Abdullah Öcalan'ı affetmek mi amacınız? Hayal bile etmeyin çünkü bu millet sizi asla affetmez…

Hain Fethullah Gülen alçağının hedefleyip de gerçekleştiremediği dini eğitim projesinin bir parçası olan Diyanet Akademisini neden kurdunuz? Hedefiniz İran İslam Cumhuriyeti gibi bir din devleti mi kurmak? Türkiye'de 110 İlahiyat Fakültesi ve 56 İslami Bilimler Fakültesi 1.651 İmam Hatip Lisesi varken, Diyanet Akademisi neden kuruluyor? Hangi amaçla Diyanet Akademisi kurdunuz? Darbeci terörist başı Fethullah Gülen gibi sözde din adamları mı yetiştireceksiniz?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - "Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi