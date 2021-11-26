Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Hürriyet yazarı Selvi’ye: Erdoğan'ın o çok büyük hizmetlerinden bazılarını yazayım da aklın başına gelsin

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, “"Erdoğan bu ülke için çok büyük hizmetler yaptı” ifadesini kullandığı yazısına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

“Bak Selvi Erdoğan'ın o çok büyük hizmetlerinden bazılarını yazayım da aklın başına gelsin” diyen Uğuroğlu, şunları sıraladı:

AKP'yi "Laiklik karşıtı odak" olduğu için Anayasa Mahkemesi kararı ile hükümlü ve sabıkalı bir parti yaptı…

- 4 Bakanını Yüce Divan'dan, Halkbank genel müdürünü ayakkabı kutularına doldurduğu Dolar ve Euro'lar için yargılamaktan kurtardı…

- FETO'cu alçaklar için anayasa değişikliği yaparak;

* Yargıyı,

* Türk Silahlı Kuvvetlerini,

* Emniyet Genel Müdürlüğünü onlarla doldurdu,

- Ergenekon, balyoz, casusluk gibi kahraman ve şerefli Türk askerlerine kurulan kumpasların savcısı oldu,

- FETO'culara devletin bütün kadrolarını açarak paralel yapı oluşturdu,

- Çözüm süreci adı altında PKK ve bebek katili Öcalan ile pazarlık masaları kurdu,

- Hain PKK'lılar için Çadır Mahkemeleri kurup aklamalar yaptırdı,

- Bebek katilinin önerdiği yasayı çıkardı,

- Türkiye'yi 15 Temmuz hain kalkışmaya mahkûm etti, 251 şehit verdik,

- 15 Temmuz'u önlemesi gereken ancak önleyemeyen Hulusi Akar'ı bakan yaptı MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı görevden almadı,

- "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin kimler olduğunu hala ortaya çıkartamadı,

- 15 Temmuz'un siyasi ayağını ortaya çıkartmak için tek adım atmadı,

- 15 Temmuz gecesi polisin dağıttığı silahları hala geri almadı,

- Türkiye'yi Suriye batağına sapladı,

- Sığınmacılara 80 milyar doları harcadı, harcamaya da devam ediyor,

- Avrupa Birliğine tan üyelik hayal oldu,

- İşsizlik patladı 11 milyonu geçti,

- Dış Borç 450 milyar doları aştı,

- Demokrasi askıya alındı,

- Parlamenter Rejim kaldırıldı, ucube Tek Adam Rejimi getirildi,

- Yasama, yürütme, yargı tek kişinin kontrolüne geçti,

- Yargı siyasileşti,

- 5'li çeteye vergi indirimleri ve ihalesiz işler verildi,

- Saraylar, uçaklar, araçlar ile şaşalı yaşam tarzı tepki yarattı,

- Ankara ve İstanbul başta 11 Büyükşehir belediyesindeki 25 yıllık AKP saltanatı yıkıldı,

- YSK haksız ve hukuksuz kararları ile 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları geçerli saydı, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek Yandaş Seçim Kurulu oldu,

- Terörist Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldı,

- Fikir özgürlüğü, gösteri ve toplantı özgürlükleri kaldırıldı,

- Medya özgürlüğü ağır darbe aldı,

- Yandaş besleme medya oluşturuldu,

- Siyasilere, gazetecilere saldırılar zirve yaptı,

- Siyasi rakiplerine hakaretler, tehditler yağdırdı, yağdırmaya da devam ediyor,

- 4 yıllığına atanan merkez Bankası Başkanlarını görevleri dolmadan azletti, 4 yılda 4 başkan değiştirdi,

- Dolar 13 Euro 15 liraya çıktı,

- Enflasyon patladı,

- Orta direk çöktü, fakir fukara sayısı patladı,

- EYT'liler açlığa, işsizliğe terk edildi,

- Atanamayan öğretmeler, üniversiteli işsizler zirve yaptı…

“Okudun ve anladın mı Erdoğan'ın bu ülkeye yaşattıklarının sadece bir bölümüydü bu yazdıklarım. ‘Başka Erdoğan yok,’ diyorsun. İyi ki yok… Maazallah 2 tane Erdoğan olsaydı Türkiye'nin hali nice olurdu?” ifadelerini kullandı.

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