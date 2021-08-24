Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan’a: Hani, "Avrupa'nın mülteci ambarı" olmayacaktık; yeter artık aldanma, kandırılma…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle Taliban’ın yönetimi ele alması sonucu Türkiye’ye başlayan Afgan göçü üzerinden eleştirdi.

Erdoğan’ın tarihte ABD’yi ilişkin birtakım açıklamalarını hatırlatan Uğuroğlu, yakın zamanda da kurduğu, "Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur…" sözün dikkati çekerek, “Aman aman, Erdoğan; yeter artık aldanma, kandırılma…” dedi.

“Türkiye'deki 6 milyon sığınmacı, "Avrupa'nın mülteci ambarı" olduğumuzu göstermiyor mu Erdoğan?” diye soran Uğuroğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Erdoğan'ı arayarak Afganistan krizini görüşmesinin ardından İngiliz hükûmetince yapılan, "İki lider de göç kriziyle ilgili olarak ortaya çıkacak yükün ve insani yardımların ülkeler tarafından eşit bir şekilde paylaşılması ve BM'nin bu çabalarda merkezi rol oynaması gerektiği konusunda görüş birliği içinde oldu” açıklamasına dikkati çekti.

Uğuroğlu, “Hani, ‘Avrupa'nın mülteci ambarı’ olmayacaktık Erdoğan? Yeter artık aldanma, kandırılma…” dedi.

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