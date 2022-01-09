Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan’a:  Aşkını da seni de asla istemiyoruz

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "19 yıldır milletin anasını ağlattınız. Aşkını da seni de asla istemiyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öyle bakanlar ile millete hizmet (!) diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan ise 'aşk' ile millete öyle hizmet (!) ediyor ki millet onlara ne cevap verecek acaba? Bu cevabı ilk seçimde görecekler elbette…" görüşünü savundu.

Uğuroğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Komik insan Nureddin Nebati; "Gözlerimdeki ışığa bak… N'oluyo lan? Kıpır, kıpır…" dedi ama Dolar 18 liradan 10,50'ye düştü ama bugünlerde yine 14'e dayandı…

- N'oluyo lan?

Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıllık AKP iktidarında;

- İşsiz sayısı 12 milyona dayandı,

- Emekliler dilenciliğe başladı,

- Enflasyon yüzde 80'e ulaştı,

- Dolar katmerli faiz sistemi uyduruldu,

- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu her yıl büyüdü,

- Atanamayan Öğretmenler'in sayısı 300 bini aştı,

- Yandaşlara ihalesiz rant dağıtımı zirve yaptı,

- 4 bakanını Yüce Divan'a göndermedi,

- Reza Zarrab davası açılmadı,

- Fethullah Gülen Cemaatinin devlet içinde paralel yapı kurmasına göz yumarak 15 Temmuz'da Türkiye'yi hain darbe girişimine muhatap etti,

- Millete harcaması gereken 90 milyar doları 6 milyon sığınmacıya dağıttı, dağıtmaya da devam ediyor,

- 15 milyon Türk vatandaşını sosyal yardımlarla yaşamaya mahkûm etti…"