Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Latif Şimşek’e: Yandaşlığın zirvesi; bilsinler ki, korkunun ecele faydası yoktur

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Beyaz TV’de Latif Şimşek’in sunduğu Dinamit adlı programda Cem Küçük ve Mehmet Metiner arasında geçen bir diyalogu aktardığı bugünkü yazısında, “Vay anasına şu saçmalamalara bakar mısınız? Küçük, ‘İnsanlar 'abartıyor' diyebilir…’ diyor Ne abartması? Saçmalık, hayalcilik, sapkınlık, özetle yandaşlığın zirvesi…” diye yazdı.

“Erdoğan'ın yerine geçecek ve cumhurbaşkanı olacak kişinin kuracağı hükümet; hırsızlıkların, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, kul hakkı yiyenlerin hesabını sormasın mı?AKP'li olduğunu açıklayan Cem Küçük ve yandaşları AKP'liler eğer AK ise neden korksunlar ki?” diyen Uğuroğlu, “Cem Küçük de Latif Şimşek de Mehmet Metiner de şundan korkuyorlar; AKP ilk seçimde iktidarı kaybedecek… Bilsinler ki; korkunun ecele faydası yoktur…” diye yazdı.

Uğuroğlu, değerlendirmelerde bulunduğu ve “dinamit değil sanki plastik patlayıcı gibi sözler” olarak nitelendirdiği söz konusu diyalogu yazısında şöyle aktardı:

Cem Küçük: “Erdoğan karşıtı herhangi biri seçildi. Bir kere ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar 'abartıyor' diyebilir ama biz dahi bütün herkes yargılanır. Seri tutuklama başlar. Elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya onları yaparlar. Şirketleri alırlar onları alırlar. FETÖ ile uğraşanları kendilerine alırlar. KHK hemen çıkar, mağdurlar tamam ama mağdur olmayanlar da çıkar, içeride FETÖ'cü kalmaz. Askerleri hemen çıkaramazlar da çoğu şeyi çıkarırlar, yargılamalar başlar. Erdoğan o zaman şu uluslararası çevreyi yakalayacak. Avrupa'yı Amerika'yı yanına aldın mı? Aldın. İstediğin gibi kanun çıkartır mısın? Çıkartırsın. Şimdi tutukladın Mehmet Metiner'i Avrupa Birliği itiraz mı edecek? Tutukladın Melih Gökçek'i?”

Latif Şimşek: "Şunu mu diyorsun yani Cumhurbaşkanını da mı tutuklarlar?"

Cem Küçük: "Ona cesaret edemeyebilirler ama etrafına gelirler. Önce çevreyi ağır ağır suyun içine atarlar…"

Mehmet Metiner: "Yani önce ilk hedef olacak biziz yani…"

Cem Küçük: "Melih Gökçek'i tutuklamaktan kim kurtarır? Metiner'i kim kurtarır? Şamil Tayyar'ı kim kurtarır, seni beni kim kurtarır? Seni beni tutukladı diyelim Avrupa Birliği açıklama mı yapar?"

Mehmet Metiner: "Korkutma bizi ya, değil mi Latif? Zaten yeterince korkağız. Bir de bu laflardan sonra kendimize çekileceğiz."

Latif Şimşek: "Evet…"

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