Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan BDDK’ya: "Denetleme" görevinizi layıkıyla yapmadığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) görevlerinin başında “denetleme” geldiğini belirterek, bazı sorular yöneltti.

BDDK’nın "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla" 26 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda buşunmasını hatırlatan Uğuroğlu şunları kaydetti:

- 128 Milyar dolar nerede?

- Merkez Bankası döviz stoklarının kamu bankaları aracılığı ile satarken hangi yasanın hangi maddesine dayandı?

- Derseniz ki, "Bir yönetmelik gereği" hemen sorayım ki yasa dayanağı olmayan yönetmelik ya da herhangi bir mevzuat geçerli midir?

- 128 Milyar dolar kime ya da kimlere satıldı listeyi açıklar mısınız?

- Merkez Bankasının zarara uğratılması karşısında ne yaptınız?

- 1 Eylül'den başlayarak döviz kurlarının 8 liradan 18 liraya çıkması karşısında ne işlem yaptınız?

- AKP hükümetinin Hazine ve Maliye Bakanı, "Spekülatörler bu artışa neden oldu" dediğine göre bu hain Spekülatörler hakkında ne işlem yaptınız?

- Bu Spekülatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundunuz mu?

- "Merkez Bankası faizleri düşürecek" diye açıklama yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açıklaması döviz kurlarında artışa neden olurken neden seyirci kaldınız?

- "Denetleme" görevinizi layıkıyla yapmadığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

-26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken tüm bu soruların sorulacağını aklınızdan geçirdiniz mi?

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