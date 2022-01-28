Yeniçağ yazarı Uğuroğlu'ndan AKP'li Çelik'e: Ormanlar yanarken Erdoğan günlerce yemek yemedi mi, hiçbir toplantıya katılmadı mı?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur ve bu siyasi bir tartışma meydana gelir" açıklamasını yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Ormanlar yanarken Erdoğan günlerce yemek yemedi mi, hiçbir toplantıya katılmadı mı?" diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, "AKP sözcüsü Ömer Çelik, 'Yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur ve bu siyasi bir tartışma meydana gelir' dedi…Peki, Ömer Çelik haydi tartışalım… 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve 12 Ağustos 2021 itibarıyla kontrol altına alınabilen Orman yangınların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yüzlerce köy ve kasabadan binlerce yerli ve turist kara ve deniz yoluyla tahliye edildi. 178 bin hektar orman alanımız yeterli yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmadığından kül oldu mu? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günlerce yemek yemedi mi? Hiçbir toplantıya katılmadı mı? Uyumadı mı? Zamanında yeterli yangın söndürme uçağı ve helikopteri temin edilmemesi ihmal değil mi? Türkiye'yi dış güçlerin himmetine muhtaç etmek suç değil mi?" ifadesini kullandı.