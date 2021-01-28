Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: MHP Erdoğan'a yük oluyor; bu saldırılar Cumhur İttifakı'nın sonu olacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde, Selçuk Özdağ, Afşin Hatipoğlu ve kendisine yapılan saldırıların Cumhur İttifakı’nın sonu olacağını yazdı.

Uğuroğlu, kendisini geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan AKP milletvekillerinin çok önemli gerekçeler sayarak, “MHP Erdoğan'a yük oluyor” görüşünde söz birliği ettiklerine dikkati çekti.

Öte yandan Uğuroğlu, saldırıların üzerinden 13 gün geçtiğini ancak cumhuriyet savcısı atandığını da belirterek, “Bu gecikme neden? Cumhur İttifakı'nın küçük parçası MHP yargıya baskı yaptığı için mi? AKP hükümeti, "MHP ile koparım" diye korkuyor mu? “ sorularını gündeme getir.

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