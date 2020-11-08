Yeniçağ yazarı Uğuroğlu MB Başkanı Uysal'ın görevden alınmasını yazdı: Erdoğan da damadı da bitik durumda

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanmasını köşesine taşıdı.

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Davul birilerinde tokmak başkalarında, yanlış bir anlayış… Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek" sözlerini hatırlatan Uğuroğlu " Sonuçta Erdoğan'ın ekonomi formülü tutmadı. Bakmadıkları döviz patladı, enflasyon patladı, faizler yeniden patladı. Siyasetçi değil bürokrat bedel ödedi" diye yazdı.

Uğuroğlu'nun yazısından bir bölüm şöyle:

Parlamenter rejimde olsa Merkez Bankası Başkanı 3 imza ile atanırdı.

- Ekonomiden sorumlu bakan imzalar,

- Başbakan imzalar,

- Cumhurbaşkanı imzalar ve resmi gazetede yayınlanırdı.

Bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye uyduruk isim takılan tek adam rejiminde cumhurbaşkanı tek başına karar veriyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanları ve ekonomik sistem için bakın ne diyor:

- "Davul birilerinde tokmak başkalarında, yanlış bir anlayış…

Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek…

Mutluluğunu kim yaşayacak banka başındaki yaşayacak…

Yok, böyle bir şey…"

Haydi, soralım bakalım;

Bedelini siyasetçi mi ödedi?

Banka başındaki mi ödedi?

Davul ve tokmak kimin elinde?

Tek adam rejiminde davul da tokmak da cumhurbaşkanın elinde…

O da davulu da tokmağı da Hazine ve Maliye Bakanına verdi ekonomiyi yönetsin diye…

Bu bakan;

- Neden bedelini ödemiyor?

- Neden görevden alınmıyor?

Çünkü bu bakan Erdoğan'ın damadı…

Sonuçta Erdoğan'ın ekonomi formülü tutmadı.

- Bakmadıkları döviz patladı,

- Enflasyon patladı,

- Faizler yeniden patladı…

Siyasetçi değil bürokrat bedel ödedi…

Erdoğan da damadı da bitik, tek adam rejimi çökük durumda…

Bu ekonomi, bu hayat pahalılığı bu geçim sıkıntısı ve bu çözümsüzlük Türk halkına çok pahalıya mal oluyor.

Ama ne AKP'lilerin ne de destekçileri MHP'lilerin umurunda değil...