Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: KOİ projeleri vatandaşa da devlete de çok zarar koyuyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “AKP'nin 20 yıldır fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan vahşi kapitalizm uygulaması olan KOİ projeleri, milletin bütçesine fena koyuyor” dedi. İstanbul’daki şiddetli kar yağışının ardından KOİ ile yapılan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki mağduriyetleri hatırlatan Uğuroğlu, vatandaşın zararının karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda mahsur kalan vatandaşlar ile İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan vatandaşları hatırlatan Uğuroğlu, şu soruları sordu:

“Yağan kar nedeniyle, ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi’ olan yolda neden kar küreme ve tuzlama çalışmaları zamanında yapılmadı?

Kaza geçirenlerin, yolda kalanların zarar-ziyanlarını bu iki şirket karşılayacak mı?

Hani mükemmel modern bir havaalanı idi?

17 saat kara teslim olup yolcuları yerlerde yatıran bir havaalanı olur mu?”

Uğuroğlu, “KOİ projeleri vatandaşa da devlete de çok zarar koyuyor… Kâr şirketlere, zarar millete…” diye yazdı.

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