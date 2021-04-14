Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Kanal İstanbul projesinin yatırımcısına ve yandaş müteahhitlere yaratacağı milyarca dolarlık rantlar basına sızdı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız, yazın temelini atacağız” dediği Kanal İstanbul’la ilgili kaleme aldığı yazısında, “Yatırımcısına ve yandaş müteahhitlere yaratacağı milyarca dolarlık rantlar basına sızdı” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Yüksel Proje şirketine hazırlattığı "kamu özel iş birliği" fizibilite raporundan detaylar paylaşan Uğuroğlu, geçiş ücretlerine ilişkin şu bilgileri aktardı:

Kanal İstanbul için planlanan "geçiş garanti ücretleri" yabancı bayraklı ticari gemiler için maksimum 800 tona kadar her 100 ton için şöyle;

- Fener ücreti: 21,6 Amerikan doları

- Tahlisiye ücreti: 10,8 Amerikan doları

-Toplam: 32,4 Amerikan doları

Uğuroğlu, yabancı bayraklı ticari gemiler için de maksimum 800 tona kadar her 100 ton için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hesaplamalarına göre İstanbul Boğazı’ndan "geçiş ücreti” rakamlarını da şöyle paylaştı:

- Fener ücreti: 34 Amerikan doları

- Tahlisiye ücreti: 8 Amerikan doları

- Toplam: 42 Amerikan doları

Kanal İstanbul için "geçiş ücretleri" İstanbul Boğazı'ndan geçişlerde uygulanan mevcut tarifelerden daha düşük olduğuna dikkati çeken Uğuroğlu, “Anlaşılıyor ki; AKP iktidarı inadına yapmak istediği Kanal İstanbul'u ‘ucuz fiyat tarifesi’ ile işlettirecek. 100 bin net ton kapasiteli gemiler; İstanbul Boğazı'ndan 25 bin 131 Amerikan doları vererek geçiyor, Kanal İstanbul'dan 21 bin 686 Amerikan doları vererek geçecek” diye yazdı.

Uğuroğlu yazısının devamında da şunları kaydetti:

İşte Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e geçecek gemiler için işin püf noktaları tam da bu tarifelerle ortaya çıkıyor:1- Pahalı tarifeli İstanbul Boğazı'nı kullanmayacaklar,2- İstanbul Boğazı geçişinden devlet bütçesine tek bir dolar gelmeyecek,3- Bu dolarlar Kanal İstanbul yatırımını yapacak özel şirkete akacak,4- 2026 yılında örneğin 40 bin gemi geçerse 15 bin geminin "garanti geçiş ücreti yukarıdaki tarifeye göre devlet bütçesinden özel şirkete ödenecek. Kanal İstanbul projesinin mali yönden özeti şudur:

- Devlet milyonlarca dolarları kaybedecek,

- Özel sektör milyonlarca dolarları cukkalayacak…

Bunu adı da garantili kâr sistemi ile "Kamu Özel İşbirliği" modeli mi olacak? Hayır, bunu adı; Devlet kârını yandaşa aktarma olacak…

Peki, ben ne anladım bu işten? Devlet baba İstanbul Boğazı'ndan Montrö Antlaşması ile milyonlarca dolar net kazanç sağlarken durup dururken "inadına" neden zarar etsin?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.