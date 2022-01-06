Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: İmamoğlu'nun görevden alınmasını öneren Bahçeli, 15 Temmuz'un ‘hesabını sorma’, AKP Hükümetini ‘tasfiye’ etme sözünü tutar mısın?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından iktidara yönelik sözlerini hatırlattı.

Bahçeli’nin 17 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği MHP grup toplantısında ifade ettiği; “Tehlikenin farkına varılması konusunda bilhassa hükümeti uyardık. Dinlemek yerine aşırı iftira ve suçlamalarla karşılaştık” ile “Sözümüz söz olsun, biz de siyasetteki uzantılarıyla, içimizi dışımızı saran kanser hücreleriyle sonuna kadar hesaplaşacak, son raddeye kadar yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız. Birinci hedef; demokratik yollarla seçilen Meclis'in feshi, hükümetin tasfiye, edilmesidir” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu şunları kaydetti:

“Bahçeli, FETÖ'nün ‘siyasetteki uzantılarıyla’ neden hesaplaşmadı? AKP hükümetini ve Erdoğan'ı neden, ‘tasfiye’ etmedi? Türkiye'yi Paralel Yapı'ya teslim edip 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz bırakan AKP'den ve Erdoğan'dan neden hesap sormadı? Yurtta Sulh Konseyi'nin peşini neden bıraktı?

Bugün AKP'li müfettişlerin raporu sonucunda 2 kez seçilen CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını öneren Devlet Bahçeli; 15 Temmuz'un ‘hesabını sorma’ sözünü tutar mısın? AKP Hükümetini ‘tasfiye’ etme sözünü tutar mısın?"

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