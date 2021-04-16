Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: HDP bugün hiç timsah gözyaşı dökmesin

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş için yapılan referandum sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye verdiği desteği hatırlattığı yazısında, “Ocak 2017'de Meclis'teki anayasa değişikliği oylamalarında HDP göz göre göre AKP'nin tuzağına düştü” dedi.

4 Kasım 2016'da eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dâhil 11 HDP milletvekilinin tutuklandığını hatırlatan Uğuroğlu, şöyle yazdı:

48 HDP milletvekili "tutuklamaları boykot" gerekçesi ile oylamaya katılmadı. İlk turda 367 çıkmadı. 2. turda 330'un altında "Evet" oy çıkması hâlinde anayasa değişikliği iptal olacak, parlamenter rejim devam edecekti. HDP boykotu olunca, AKP ve MHP 339 oyu buldu ve referandumun yolu 9 oy farkı ile açıldı. 6 MHP milletvekili de "Hayır" oyu verdi. 16 Nisan referandumunda "mühürsüz oy" skandalı yaşandı ve "Tek Adam Rejimi" sadece yüzde 51,41 oy ile kabul edildi.

"Tek Adam Rejimi" ile Türkiye'yi bugün yaşadığımız sıkıntılara sokan iki parti vardır:

1 – MHP

2 – HDP

HDP bugün hiç timsah gözyaşı dökmesin.

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