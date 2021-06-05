Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, yeni anayasa ile "Tek Parti Dönemi" yaratmayı mı hedeflemektedir?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'de ifade ettiği, "Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor" sözünü hatırlatarak, "Devlet Bahçeli gibi sorayım: Erdoğan, yeni anayasa ile 'Tek Parti Dönemi' yaratmayı mı hedeflemektedir?" diye sordu.

"AKP ile MHP koalisyonu yok mu sayılmaktadır?" diyen Uğuroğlu, "Demokrasi de çok partili rejim de rafa kalkarsa 'bu nasıl kafa' deme imkânımız da kalmaz bilesiniz… Etrafı kötü de Erdoğan iyi mi?" diye yazdı.

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