Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan tuzağa düşürülmüştür

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP ve MHP’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan'ın 3. kez adaylık şansını ortadan kaldıracak şekilde TBMM’ye sunduğu seçim yasasının teklifinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Uğuroğlu, “Uzman Anayasa hukukçularından görüş alınmadan, yandaş hukukçular tarafından apar topar Meclis'e gönderilen torba yasa için çok samimi düşüncemi söyleyeyim; erken seçim ile Erdoğan'ın 3. kez aday olma imkânı ortadan kaldırılmış; Erdoğan tuzağa düşürülmüştür” dedi.

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