Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesini yazdı: Saadet Partisi, Millet İttifakı ile yoluna devam edecek

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen görüşmesi hakkında "Saadet Partisi Cumhur İttifakında yer alır mı? Karamollaoğlu yine "Hayır" demiş" diye yazdı.

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile yoluna devam edeceğini belirten Uğuroğlu şunları yazdı:

"Saadet Partisi "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" ilkesinden taviz vermeden anlaşılan o ki Millet İttifakı ile yoluna devam edecek.

Temel Karamollaoğlu'na gelince;

İktidar gücünü bir parti genel başkanının elinin tersi ile itmesi kolay kolay mümkün değildir ki;

İlkeli, net tavırlı ve demokrasiye bağlı tutumu ile Temel Bey, Saadet Partisinin oylarını çok yükseltecektir."

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