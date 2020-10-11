Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan'ın hayali de bütçesi de fena yıkıldı, zam yağmurları gelmeden yeni bir vergi barışı yasası çıkartsalar

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, " Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifini 17 Ekim 2018'de basın toplantısıyla açıklamıştı... Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 138,9 milyar TL belirlediklerini bildirmişti… Erdoğan'ın hayali de bütçesi de fena yıkıldı" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu, "Esnafa, tüccara, sanayiciye tek bir kuruş hibe destek vermediler, sadece kredi kullandırıp daha da borçlandırdılar…Bu kredilerin taksitleri kapıda. Ancak iş yok, gelir yok, gider çok… Erdoğan'ın hayali de bütçesi de fena yıkıldı. Yıl sonu vergileri ve zam yağmurları gelmeden yeni bir vergi barışı yasası çıkartsalar da iflaslarla orta direk yıkılmasa…" görüşünü savundu.

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