Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan’ın Bahçeli ve Akşener’e bakışında çok net bir tavır değişikliği var

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bakışında çok net bir tavır değişikliği olduğunu yazdı.

Uğradığı saldırı sonrasında Başbuğ Alpaslan Türkeş'in oğlu AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’in kendisine gönderdiği, “Azgın Milliyetçilik” başlıklı yazısına işaret eden Uğuroğlu, söz konusu yazının en önemli siyasi mesajının, “Erdoğan da Selçuk Özdağ'a, Afşin Hatipoğlu'na ve bana yapılan hain saldırılardan rahatsız” oluşu olduğunu ifade etti.

Türkeş’in parti disiplinine bağlı bir siyasetçi olduğunu ve Erdoğan'ın görüşünü almadan tavrını ölçmeden asla böyle bir açıklama yapmayacağına dikkati çeken Uğuroğlu, “Erdoğan, olaylara, açıklamalara anında tepki veren bir siyasi kişiliktir ki, ‘Azgın Milliyetçilik’ görüşü için de, Türkeş için de tek kelime sarf etmedi. ‘Sükût ikrardan gelir’ sözünü de hatırlarsak Erdoğan'ın ‘Azgın milliyetçilik’ kavramına verdiği destek ortaya çıkar. Sözün özü şudur: Erdoğan; ‘Azgın Milliyetçilik’ karşıtıdır” düşüncelerini kaydetti.

Öte yandan Uğuroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır" sözünü hatırlatarak, “Millet de, Erdoğan da iki yıldır illeri ve ilçeleri adım adım gezen Akşener'e büyük teveccüh göstermektedir” ifadelerini kullandı.

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