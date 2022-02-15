Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan'ı mağdur eden AKP'dir, MHP'dir, Bahçeli'dir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağına ilişkin süren tartışmaları değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Erdoğan'ı mağdur eden; AKP'dir, Erdoğan'dır, MHP'dir, Bahçeli'dir” dedi. Uğuroğlu, Erdoğan'ın adaylığı için tek yolun muhalefetle anlaşması olduğunu ifade etti.

Uğuroğlu, “Erdoğan'ın hatası da sorunu da şudur; vasıfsız, tecrübesiz milletvekilleridir; ‘Haklısınız Efendim’ diyen kadrosudur; ‘Reis ne derse’ o diyen yandaşlarıdır; gerçekleri söyleyemeyen, yazamayan sözde gazetecilerdir; sözde anayasa hukukçularıdır” ifadelerini kullandı.

“İşte bu yapı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ diye ucube bir ad ile anayasa değişikliğini hazırlamışlar, Erdoğan da artısını-eksisini düşünmeden kabul etmiştir. Bu sorumlulukta AKP ve Erdoğan yalnız değildir. MHP ve Devlet Bahçeli de aynı derecede sorumludur” diyen Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:

“Erdoğan'ı mağdur eden; AKP'dir, Erdoğan'dır, MHP'dir, Bahçeli'dir…”

Uğuroğlu, “Erdoğan'ın adaylığı için tek yol vardır: Muhalefetle anlaşık Ekim-Kasım 2022'de erken seçim yapmak” dedi.