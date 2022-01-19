Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nu neden Meclis'te değil de KHK ile değiştirdi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), CHP'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasının "Anayasa'ya aykırı" olduğu iddiasına ilişkin başvurusunu oy çokluğu ile reddetmesini irdeledi.
Bu kararda Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tartışmasının da yaşandığını ifade eden Uğuroğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın muhalefet şerhini hatırlatarak, “Arslan, KHK'daki düzenlemenin bir Cumhurbaşkanı'nın görev süresi olmadan, yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başlamasının önünü açtığını vurguluyor. Ancak çoğunluk üye bu hukuki çelişkiyi önemsemeyerek CHP'nin başvurusunu reddediyorlar” dedi.
Uğuroğlu ardından şu soruları sıraladı:
- AYM üyelerinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmemelerinin gerekçesinde Erdoğan'ın 3. kez adaylığının yolunu açmak var mı?
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nu neden Meclis'te değil de KHK ile değiştirdi?
- Erdoğan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlayarak kendisine 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açar mı?
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AYM Başkanı Arslan’ın mütalaası:
"İptali istenen kuralın doğurabileceği anayasal sakıncayı somut olarak açıklamak faydalı olacaktır.
9 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ant içme töreni ile görevine başlamış olan görevdeki Cumhurbaşkanı'nın beş yıllık görev süresi -seçim kararı alınmadığı takdirde 9 Temmuz 2023 tarihinde dolacaktır.
Buna karşılık bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Anayasa'nın 77. maddesi, 6271 sayılı Kanun'un 3. maddesi ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında, son seçimin yapıldığı tarih olan 24 Haziran 2018'den itibaren beş yılın dolmasından önceki son pazar günü olan 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.
Bu durumda seçimin mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin dolacağı 7 Eylül 2023 tarihinden önce tamamlanması ve asıl önemlisi yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde, yine 7 Temmuz 2023 tarihinden önce, ant içerek göreve başlaması mümkün hale gelmektedir.
Aynı anda görevde iki Cumhurbaşkanı olamayacağına göre yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın ant içmesiyle birlikte önceki Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erecek ve böylece önceki Cumhurbaşkanı beş yıldan daha az süre görev yapmış olabilecektir."
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