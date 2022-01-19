Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nu neden Meclis'te değil de KHK ile değiştirdi?

AYM Başkanı Arslan’ın mütalaası: "İptali istenen kuralın doğurabileceği anayasal sakıncayı somut olarak açıklamak faydalı olacaktır.

9 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ant içme töreni ile görevine başlamış olan görevdeki Cumhurbaşkanı'nın beş yıllık görev süresi -seçim kararı alınmadığı takdirde 9 Temmuz 2023 tarihinde dolacaktır.

Buna karşılık bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Anayasa'nın 77. maddesi, 6271 sayılı Kanun'un 3. maddesi ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında, son seçimin yapıldığı tarih olan 24 Haziran 2018'den itibaren beş yılın dolmasından önceki son pazar günü olan 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

Bu durumda seçimin mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin dolacağı 7 Eylül 2023 tarihinden önce tamamlanması ve asıl önemlisi yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde, yine 7 Temmuz 2023 tarihinden önce, ant içerek göreve başlaması mümkün hale gelmektedir.

Aynı anda görevde iki Cumhurbaşkanı olamayacağına göre yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın ant içmesiyle birlikte önceki Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erecek ve böylece önceki Cumhurbaşkanı beş yıldan daha az süre görev yapmış olabilecektir."