Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz'ı 3. kez HSK üyeliğine seçseydi, kendisinin de 3. kez aday olma kapısını açacaktı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na üçüncü kez seçilemeyeceğini yazdı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile ilgili, 2017 Anayasası'nın 159. maddesine konulan "Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir" maddesine dikkati çekerek, Erdoğan'ın 19 Mayıs 2017'de HSK üyeliğine bir kez daha getirdiği Memet Yılmaz ismine dikkati çekti.

Erdoğan'ın 27 Mayıs 2021'de yayımlanan kararname ile açıklanan seçtiği üyeler arasında Mehmet Yılmaz isminin yer almadığına işaret eden Uğuroğlu, "2017 Anayasasının 159. maddesine geçici madde ile 'önceki dönemler sayılmaz' diye hüküm anayasaya konulmadı… Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz'ı 3. kez HSK üyeliğine seçseydi; Kendisinin de 3. kez aday olma kapısını açacaktı. Ancak Erdoğan doğruyu yaptı, Anayasa hükmünü çiğnemeyerek Mehmet Yılmaz'ı yeniden seçmedi ya da seçemedi" diye yazdı.

"İşte bu püf noktasını; yani HSK seçiminde Mehmet Yılmaz örneğini bugüne kadar kendi benliğimden sakladım ki ne yazdım ne de televizyonlarda söyledim" diyen Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:

"Sonuç olarak hukuken demem o ki; Erdoğan, Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansını yok etti.

Çünkü Cumhurbaşkanı da Anayasanın 101. maddesine göre 'Cumhurbaşkanı en fazla 2 kez seçilebilir' hükmü var. Ama 'önceki dönemler sayılmaz' diye hüküm 16 Nisan Anayasa değişikliğinde bence unutuldu ve konulmadı."

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