Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Dün bekledim ki siyasiler 4 Temmuz'u şiddetle kınasınlar; ne iktidardan ne muhalefetten tek kelime geldi

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, dün (4 Temmuz 2021) 11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesinin 18. yıl dönümü olduğunu anımsattığı bugünkü yazısında, “Dün bekledim ki siyasiler 4 Temmuz'u şiddetle kınasınlar. Ne iktidardan ne muhalefetten tek kelime geldi” diye tepki gösterdi.

“Gerek 18 ay Asteğmen Komando olarak edindiğim askerî kurallar açısından, gerekse Türk vatandaşı olarak vatanıma olan bağlılığım açısından düşündüğümde açık söyleyeyim; hazmedemiyorum… Amerika'nın Türk askerine yaptığı bu şerefsizliği, bu alçaklığı, bu kalleşliği unutmam unutturmam” diyen Uğuroğlu,

Uğuroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda o dönem görev yapan ve bugün emekli olan üst rütbeli bir subayın 4 Temmuz 2003'teki çuval olayını şöyle anlattığını aktardı:

"Öncelikle vurgulamak gerekir ki o dönemde görevde olan gerek Genelkurmay Başkanlığı (Hilmi Özkök - OU) gerek iktidar (AKP) 22 Nisan'daki olayı maalesef dikkate almadı. Aslında 1 Mart Tezkeresi'nin Meclisten geçmemesi Amerikalıları çok kızdırmıştı. Biraz eski tarihe merhum Bülent Ecevit hükümeti dönemine gidersek, Amerika ile Türkiye arasındaki iş birliğini de hatırlamak lazım. Amerika CIA ve Özel Kuvvetler İstihbaratçılarından oluşan 600 kişilik bir birliği Türkiye'den Kuzey Irak'a geçirmek için izin istedi. Hükümet bu izni verdi ve Genelkurmay da 2 ayrı grup olarak Amerika'nın yapacağı askerî müdahaleye istihbarat toplayacak bu ekibe bir subay 3 astsubaydan oluşan 2 tim görevlendirdi. İlişkiler bu kadar iyi iken 1 Mart tezkeresi Amerikalıları çok kızdırdı. 22 Nisan'daki kalleş gözaltı sonrası Ankara'da görevli Amerikalı Korgeneral, Genelkurmay Harekat Başkanının telefonlarına dahi çıkmadı. Aslında yapılması gereken AK Parti İktidarı ile Genelkurmay Başkanlığının 22 Nisan'da yaşanan vahim olay üzerine Amerika ile uzlaşma ve ortak görev yapma anlaşması idi. Bu yapılmadı.

4 Temmuz'a gelince; Amerikalılar, Hava İndirme Tugayından 50 zırhlı araçla Süleymaniye'de bulunan Türk askerlerinin binasını sarıyorlar. Normal bir apartman ama tepesinde makineli tüfekli korumamız var. Amerikalı komutan kapıyı çalıyor, açılınca aniden içeri girip 11 askeri gözaltına alıyorlar. Hangi komutan, müttefikimiz olan NATO üyesi Amerikalı askerlerden böyle bir kalleşlik bekler ki? Tüm haberleşme olanakları imha ediliyor. Ancak dışarıdaki bir astsubay zorlukla, saatler sonra Silopi komutanlığına durumu ihbar ediyor ki Genelkurmay Başkanlığı da ancak haberdar oluyor."

“AKP iktidarı Amerika'ya karşı sert önlemler alınması ve nota verilmesi için muhalefetin yaptığı çağrıya şu karşılığı verdi: ‘Ne notası, müzik notası mı?’ İşte Amerika'nın yaptığı tarihi bir alçaklık, işte AKP'nin vurdumduymazlığı budur” diyen Uğuroğlu, “Dün bekledim ki siyasiler 4 Temmuz'u şiddetle kınasınlar. Ne iktidardan ne muhalefetten tek kelime geldi. O halde ben büyük Türk milleti adına Amerika'yı şiddetle, nefretle kınıyorum” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.