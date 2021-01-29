Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı Yüce Divan'a gönderir mi?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, " MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Yeniçağ gazetesine 2015 yılında verdiği bir röportajdaki, “Biz AKP'yi yargılayacağız. Genel Başkanımızın konuşmasından ilk çıkan sonuç şuydu: İktidara geldiğim gün Cumhurbaşkanı’nı vatana ihanetten yargılayacağım!” açıklamasını hatırlatarak, "Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı Yüce Divan'a gönderir mi?" diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, "MHP'nin en büyük seçim vaadi' başlığı ile 12 Mayıs 2015'de yayınlanan röportajda Semih Yalçın MHP'nin AKP ile koalisyon yapacağı iddiasına da şöyle yanıt verdi: 'Bunu söyleyenlere şunu soralım: MHP'den AKP'ye eleştiri kesildi mi? Hayır, tam tersi… Sadece doğmamış çocuğa elbise biçmemek yahut koalisyon 8 Haziran'ın konusu diye değil çok daha önemli bir nedeni daha var MHP'nin, AKP ile koalisyon iddialarına karşı çıkmasının: 'Biz AKP'yi yargılayacağız. Millete söz verdik. Seçim beyannamemizin en vurucu yeri buydu aslında. Cumhurbaşkanı çocukları, bakan çocukları yargılanacaklar diyoruz. İmralı görüşmelerine katılanların hepsi yargılanacak. Sorarım; 32 yıl sonra 12 Eylül'ü yapan zorbalar, generaller nasıl yargılandı? İntikam peşinde değiliz." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

Çağlar Cilara KRT TV'de Semih Yalçın ile yaptığı söyleşiden bir bölümü Twitter'dan yayınladı.

Yalçın diyor ki; "Başbakan anayasaya göre vatana ihanet suçundan yargılanır. Vatana ihanet suçu sübut buldu. Çözüm süreci tek başına bir vatana ihanet suçudur. Biraz daha detaylandırayım Süleyman Şah Türbesi'nin terk edilmesini hangi olay içinde değerlendireceğiz? Vatan toprağı terk edilmiştir. Genleri ile oynadıkları HSYK'yı ve yine genleri ile oynadıkları Emniyet Teşkilatını asli mecrasına döndürdükten sonra o cesaretli insanlar ortaya çıkacak ve gerekeni yapacak."

Peki, Devlet Bahçeli ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 400 milletvekili istemesini hatırlatan bir gazetecinin "Siz 400 milletvekil alırsanız ne yaparsınız" sorusuna Bahçeli şöyle yanıt verdi: "17-25'i harekete geçirir, Yüce Divan binasını temizletir, hâkimlere yeni elbiseler giydirir, Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemelerini isterim. Yüce Divan'a gönderirim"