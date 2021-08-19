Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP'den MHP'ye seçim barajı oyunu; Devlet Bahçeli gerçekleri görmüyor mu?

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin 31 Mayıs’ta seçim barajıyla ilgili aktardığı kulis bilgilerini yorumladı.

Selvi’nin "Geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.” dediğini aktaran Uğurluoğlu, “Türk siyasetine ve seçim sistemine yeni kurallar getirilmesi için Yazıcı ve Yıldız ‘telefonla’ görüşerek, ‘mutabık kaldıkları noktaları mı tespit ettiler?’ Ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Seçim yasasındaki değişiklikler ‘telefon mutabakatı’ ile son şeklini alıyor” dedi.

TIKLAYIN - Hürriyet yazarı Selvi: Baraj yüzde 5’e iniyor, bu tür düzenlemeler seçimlerin kaderini etkileyebilir

Selvi’nin "MHP, ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5'e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor" cümlesine de yer veren Uğurluoğlu, MHP’nin ittifaksız partiler için seçim barajının yüzde 5'e indirilmesini neden istediğini sordu.

MHP’nin AKP ile ittifakı bozmayı mı düşündüğünü yazan Uğurluoğlu, şöyle devam etti:

MHP ittifak içindeki partiler için yüzde 10 barajının korunmasını neden istiyor?

AKP+MHP tarafından oluşturulacak Cumhur İttifakı'nda MHP'liler yüzde 10 barajını aşmayı mı düşünüyorlar?

İşte püf noktası burada… MHP'lilerin AKP tarafından oyuna getirildiğinin açık ve net göstergesi, ittifak partileri için yüzde 10 barajıdır.

Tüm seçim anketleri gösteriyor ki MHP yüzde 5-7 bandında oy alabiliyor.

Peki, Devlet Bahçeli gerçekleri görmüyor mu?

Ya da Erdoğan, MHP'nin oylarını da AKP'de konsolide etmeyi mi planlıyor?

Daha net yazayım;

- MHP, seçime Cumhur İttifakı'nı bozarak girecekse, yüzde 5 barajı işine yarar…

- MHP, seçime AKP ittifakı ile girecekse, yüzde 10 barajı işine yaramaz…

Peki, Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız tüm anketleri göre göre bu seçim barajlarını hangi kıstaslara göre belirlediler acaba?”

Selvi’nin AKP’nin daraltılmış seçim sistemine geçilmesini önerdiğini ancak MHP’nin buna sıcak bakmadığının kulis bilgisini aktardığını yazan Uğurluoğlu, eski Cumhurbaşkanı ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal’ın siyasi yasaklar kalkmasının ardından ve partisinin ilk yerel seçimde hezimete uğramasından sonra seçim sistemini değiştirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti: “ANAP, ikinci hezimeti yaşadı ve tek başına olduğu iktidarı kaybetti. Çünkü Türk Milleti seçim hilelerinden nefret ediyor ve yapan partileri de cezalandırıyor. Siyasi tarihimizde örnekleri çoktur. Sonuç olarak demem o ki; AKP de MHP de yeniden iktidar olamayacaklarını görüyorlar. Tüm çabaları seçim sistemleri ve barajları ile oynayarak iktidarda kalmayı sağlamak.

Ancak anlaşılan o ki;

Gerek seçim sisteminde, gerek seçim barajındaki değişiklik AKP ile MHP arasında ciddi sorunlar yaşatacak..."

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