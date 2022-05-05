Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Çavuşoğlu derhal istifa et o komisyon başkanlığından

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’i hedef aldığı sözlerini eleştirdi.

Çavuşoğlu’nun "Bizim müktesebatımız çok. Adamlar 100 yıllık partiyiz diyorlar. Müktesebatlarında darbeden, idamdan bu milletin değerlerine hakaret etmekten başka bir tarih yok. Allah aşkına genetik kodlarına işlemiş. Yine Gezi süreci ile ilgili bir Grup Başkanvekili çıktı bunun hesabını soracağız diyor. Ey be kahpe adam, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz be” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu şunları kaydetti:

1960 darbecilerinin partisi ile bugün cümbür cemaat ittifakı yapan kim? Çavuşoğlu'nun partisi AKP. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına neden olan Fethullah Gülen'i devletin askeriyesine, emniyetine, yargısına ve bürokrasisine yuvalandıran hangi iktidar? Çavuşoğlu'nun partisi AKP. Anayasa Mahkemesi tarafından, ‘Laiklik karşıtı odak’ olmakla hüküm giyen hangi parti? Çavuşoğlu'nun partisi AKP. Evet, ‘Bizim müktesebatımız çok’ demekte çok haklı… İnsan hakları ihlallerini incelemekle görevlendirilen Çavuşoğlu hangi ifadelerle saldırıyor? ‘Alçak, kahpe…’ Çavuşoğlu derhal istifa et o komisyon başkanlığından. O görevde kalarak bu sözlerinle kirletme o güzelim makamı…”

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