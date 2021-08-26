Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bu ülkenin huzurunu da milletin kardeşliğini de bozmak isteyen kanı bozuklar, mesajları ile o kadar ileri gittiler ki…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “Sosyal medyada bu ülkenin huzurunu da milletin kardeşliğini de bozmak isteyen kanı bozuklar mesajları ile o kadar ileri gittiler ki bir okurum da inanmış olacak ki bu tweet ile mesaj gönderdi” dediği bugünkü yazısında, Kürtçe mevlit okuduğu için tutuklandığı belirtilen 76 yaşındaki Ali Boçnak isimli vatandaşın cezaevinde öldüğüne ilişkin Suavi tarafından paylaşılan bir haberi kendisine gönderdiğini yazdı.

Okurunun mesajını da köşesinde paylaşan Uğuroğlu, söz konusu haberi Adalet Bakanlığı’na sorduğunu belirterek gelen şu yanıta yer verdi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, hükümlü Ali Boçnak'ın Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı, ceza infaz kurumunda sağlık sorunları yaşadığı ve gerekli tedavilerinin yapılmadığı için vefat ettiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ali Boçnak, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/04/2012 tarihli kararı ile PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmış olup, 09/09/2017 tarihinde Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmış, 04/12/2017 tarihinde de Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmiştir.

Hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içerisinde de, sağlık sorunlarının tedavisi ile ilgili işlemler titizlikle takip edilmiştir. Bu kapsamda hükümlünün 27 defa Kurum sağlık biriminde, 14 defa Patnos Devlet Hastanesi, 8 defa Van Yüzüncü Yıl Üniversite Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavileri yaptırılmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 16. Maddesi kapsamında hükümlünün tedavi süreci devam etmekteyken ceza tehiri işlemleri başlatılmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 10/06/2019 tarihli, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 06/08/2020 tarihli raporlarında hükümlünün ceza infaz kurumunda kalmasında bir sakınca bulunmadığı ve ceza tehirine gerek olmadığı belirtilmiştir.

Son olarak 23/09/2020 tarihinde rahatsızlanması üzerine Patnos Devlet Hastanesine sevk edilen hükümlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Patnos Devlet Hastanesince düzenlenen ölüm belgesinde kalp krizi şüphesi ile doğal ölümünün gerçekleştiği ifade edilmiştir. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında alınan otopsi raporunda, ölümün kalp damar hastalığı plevral efüzyon ve kronik pyelonefritten kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Ali Boçnak'ın Kürtçe mevlit okuduğu için hüküm giydiği ve ceza infaz kurumunda tedavilerinin yapılmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Uğuroğlu ardından, “Konunun dini yönüne gelince Mevlidi isteyen Kürtçe, isteyen Türkçe, isteyen de istediği dilde okur” ifadesini kullandı.

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