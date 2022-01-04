Yeniçağ yazarı Uğuroğlu “başkent kulislerini” yazdı: Seçim ertelenecek mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni eleştirdiği bugünkü yazısında, Ankara kulislerinde, “Haziran 2023'de seçim yapılacak mı?; Seçim ertelenecek mi?; Demokrasi askıya alınacak mı?” sorularının konuşulduğunu yazdı.

“3,5 yıldır uygulanmakta olan Tek Adam Rejimi Türkiye için, demokrasimiz için maalesef kayıp yıllar yaratmıştır. Parti devleti haline getirilen ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının bağımsızlıkları AKP iktidarı tarafından kaldırılmıştır. Bakanlar sarayın memurları olarak milletin değil Erdoğan'ın sekreterleri halindedir. Hiçbir bakanın özgür iradesi yoktur” diyen Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesi ortadan kaldırılmıştır. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Sarayındır’, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Tek Kişinindir.’ Haziran 2023'de yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 1,5 yıl kaldı. Bu 1,5 yıl da demokrasimiz açısından 'Kayıp Yıl' olma özelliğini koruyacaktır.”

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