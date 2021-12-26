Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli'nin tuzağına düşme erken seçim yap Erdoğan

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, '2023'te cumhurbaşkanı adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan' açıklaması sonrası çok büyük bir algı operasyonu yürütülüyor." görüşünü savundu. Uğuroğlu, "Bahçeli'nin tuzağına düşme erken seçim yap Erdoğan" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve net. Meclis'te erken seçim kararı alınmazsa Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle aday olamıyor. Defalarca yazdım, bıkıp usanmadan yazmaya devan edeceğim. Çünkü anayasa yok sayılıyor, çünkü Yüksek seçim kurulunun anayasa hükmünü çiğnemesi doğal sayılıyor, çünkü mühürsüz oy pusulalarını kabul eden, İstanbul belediye başkanlığı seçimini iptal eden YSK üyelerinin anayasayı çiğneyeceği öngörülüyor, çünkü YSK'nın yüksek yargıçlarına güvenilmiyor…" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şunları kaydetti:

"YSK üyeleri: Anayasanın 101. Maddesinin açık ve net hükmünü ihlal edemez. Erdoğan'ın 3. kez adaylık başvurusunu kabul edemez. Bazı siyasetçiler, gazeteciler, televizyon yorumcuları diyor ki;

- "Erdoğan 3. Kez adaylık için başvurursa YSK kabul eder."

Bu cümle anayasanın ilga edilmesine yol açmaktır.

Bahçeli'nin başlattığı algı operasyonunu yıkmak ve anayasaya sahip çıkmak şarttır.

YSK üyelerine özgürce karar vermelerini sağlamak için toplumsal destek şarttır...

Özellikle muhalefet partilerinin liderleri;

- Asla, "YSK kabul eder" dememeli,

- "YSK kesinlikle kabul edemez" kampanyaları başlatmalı,

- "Nasıl olsa sandıkta yeneriz" diyerek anayasa hükmünün çiğnenmesine göz yummamalı,

- "Anayasa zaten paspas gibi çiğneniyor" sözünün arkasına sığınmamalı…

- "Güçlendirilmiş parlamenter rejim" için nasıl bir araya geldilerse, "Erdoğan 3. Kez aday olamaz" diyerek güç birliği yapmalılar…"