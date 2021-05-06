Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP, 19 yıllık tek başına iktidarın ardından öyle bir dağıldı ki kendi sonlarını kendileri hızlandırıyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, “AKP hükümeti 19 yıllık tek başına iktidarın ardından öyle bir dağıldı ki çok samimi olarak ifade edeyim kendi sonlarını kendileri hızlandırıyorlar” görüşünü ifade etti.

“İlk seçimde kaybetmek için her adımı kontrolsüz atar hale geldiler” diyen Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Recep Tayyip Erdoğan’a aslında büyük zarar verdiğini söyledi. “Sığınmacılarla 90 milyona ulaşan nüfusun sorunlarını çözmek bir yana, sorunların altında ezilen Erdoğan olunca siyasette hem gündemi elinden kaçırdı hem de milletin sorunlarına çözüm üretemez oldu” diyen Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, türbede ellerini arkada bağladığı gerekçesiyle başlatılan incelemeyi de hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

AKP'nin 2018 sonrası icraatları Ocak 2020'den itibaren o kadar kötü bir hâl aldı ki; O kadar çok hata yapmaya başladılar ki, artık ok yaydan çıktı. Çökmekte olan sadece dış politika, tarım, sanayi ve ekonomi değil çökmekte olan AKP+MHP koalisyon iktidarıdır.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.