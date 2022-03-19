Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Ağlanacak halimize gülelim mi Altaylı?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağı yönünde kaleme aldığı yazısını tiye alan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya, “Değerli dostum Fatih Altaylı; Allah'ın emri Hz. Peygamberimizin kavli ile beni 'Teke Tek;' programına canlı yayına davet eder misin?” diye sordu. Uğuroğlu, “Anayasamızın bir kez daha çiğnenmesine ‘testi kırılmadan’ önce engel olalım” diye seslendi.

Fatih Altaylı, Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağı doğrultusunda bir yazı kaleme alan Uğuroğlu’nun sözlerini alıntılayarak şunları kaydetmişti:

“Gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu "Erdoğan aday olamaz" diye noktayı koymuş. Okuyunca güldüm. Gerçekten, Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği halde 3. kez Cumhurbaşkanlığı'na aday olamayacağını düşünen, hadi diyelim ki düşünüyor, bu düşüncesine kendi inanan var mı acaba!”

Uğuroğlu bugünkü “Ağlanacak halimize gülelim mi Altaylı?” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Sevgili Fatih kardeşim; hayır sana katılmıyorum. Adı; Yüksek Seçim Kurulu. 11 üyesi; Yüksek Hâkim. Yakın tarihimizde aldıkları yanlış kararların demokrasimize nasıl ağır darbe vurduğunu onlar da yaşadılar. - Mühürsüz oy pusulalarını kabul etmeleri ucube Tek Adam Rejimi yarattı, - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmelerine İstanbullular 800 bin oy farkla hukuk ders verdi, - Tabii bir de "diploma" iddiası vardır ki hâlâ yargıdadır. Bu üç hukuki faciadan sonra YSK üyeleri asla dördüncü kez hukuki hata yaparsa; - Yandaş Seçim Kurulu olur… Anayasa hükmünü uygularsa; - Yüksek Seçim Kurulu olur…

Haydi Altaylı; Teke Tek canlı yayınını yap lütfen. - Anayasamızın bir kez daha çiğnenmesine "testi kırılmadan" önce engel olalım. Eğer senin dediğin olur ve YSK, Yandaş Seçim Kurulu olur ve Erdoğan'ın 3. kez adaylığını kabul eder ve anayasa hükümleri "yok" sayılırsa yine bir "Teke Tek" yaparsın ki; ağlanacak halimize kahkahalarla güleriz…”

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