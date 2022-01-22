Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: 60 yıl sonra Tahkikat Komisyonları yargıda hortladı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini, cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağı doğrultusunda uyardığı ifadelerinin ardından hakkında soruşturma açılmasını eleştirdi.

“Bu yapılanlar; Cumhuriyet Halk Partilileri susturmak için tek başına iktidar olan dönemin Demokrat Parti'nin 18 Nisan 1960'ta kurduğu, 15 üyeli ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan "Tahkikat Komisyonları"nı aklıma getirdi. Hedefleri; CHP'lileri susturmak, iktidara eleştirilerini engellemekti. Bugün, Selçuk Özdağ'a yapılmak istenilen tam da budur. 60 yıl sonra Tahkikat Komisyonları yargıda hortladı” diye Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Yargı o hale getirildi ki; Anayasayı çiğnemek suç değil; Anayasayı çiğnetmeyiz demek suç oldu.

Özdağ bu soruşturma ya da yargılamada YSK üyelerinin tanıklığını mutlaka talep etmelidir…

Tüm siyasetçilere de sesleniyorum; susmayın sustukça sıra size gelecek…”

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