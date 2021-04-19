Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Millet bedava patates soğanı yer, bu ucuz taktiği yemez

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, devletin, üreticinin elinde kalan patates ve soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmasıyla ilgili olarak, "Bugünlerde AKP iktidarı soğan ve patatesleri çiftçiden mi satın alıyor? Hayır. Dün stokçu ve terörist ilan ettiği tüccardan pahalı fiyattan satın alıyor ve halka bedava dağıtıyor. Kim kazanıyor? Dün 'terörist, fırsatçı, stokçu' diye ceza yağdırdığı tüccar kazanıyor. Neden satın alıyor? 'Ya sen çürüttün be. Sen hastalıklı hale getirdin. Bunlar havasız kalınca ne olacak, tabii ki çürüyecek' diye suçladığı soğan tüccarı zarar etmesin diye satın alıyor" dedi.

Uğuroğlu, yazısında "AKP-MHP koalisyonu oy kaybediyor, millet "128 milyar dolar nerede?" diye soruyor. Cumhur İttifakı millete 'bedava patates soğan' dağıtarak oylarını yükseltmek ve 128 milyar dolar ile rantı unutturmak istiyor. Ama millet bedava patates soğanı yer, bu ucuz taktiği yemez…Dün 'terörist, stokçu' diye suçladığı tüccarı bugün "zarar etmesin" diye kurtaran AKP iktidarının çarpık zihniyetidir" ifadesini kullandı.