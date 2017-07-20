Yeniçağ yazarı: Saray kaynaklarına göre ilkbaharda ‘erken seçim’ var

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, dün (20 Temmuz 2017) yapılan kabine değişikliği ile ilgili olarak "Saray anketlerinde bile saklanamayan yeni parti gerçeği için Erdoğan çok önemli bir hamle yaptı. Devamının geleceğinden emin olun. Siz bu satırlara bakıp 'belki de oyalama hamlesi', 'yeni hedefe tren hamlesi' (!) gibi derin analizlerde yapabilirsiniz" diye yazdı. Takan, sözlerinin devamında gelecek yıl bir erken seçim yapılacağını iddia etti.

Ahmet Takan'ın "Bo-şa-na-mı-yor-lar" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Hiiç, benden öyle beylik, rutin, yeni kabine analizi beklemeyin. Sırtınızı dönseniz, küsseniz dahi yapmayacağımı bilirsiniz. Vay efendim!.. Bölgesel dengelermiş, kadın kontenjanıymış, yeni kanmış, nöbet değişimiymiş, şuymuş, buymuş... Çok merak ediyorsanız havuza bakın!.. Orada fazlasıyla bulacağınızdan eminim...

Gidenler... Gelenler... Yer değiştirenler... Sayılarla kafanızı bulandırmaya da niyetim yok. Bu yeni saray kabinesinin ne manaya geldiğini çok mu merak ediyorsunuz... Önce, koltuktan uçan 6 Bakan'ın kim olduğuna bakın;

Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Faruk Çelik, Akif Çağatay Kılıç ve Nabi Avcı.

Bu eski Bakanların ortak uçuş kriteri "başarılı olmamaları" mı?..

Hayır!..

Hatırlar mısınız?. R. Erdoğan AKP'ye yeniden Genel Başkan seçilmeden önce nasıl bir rüzgar estiriliyordu. Vay efendim, AKP içindeki sayıları bilmem ne kadar olan ByLock'cu mebuslar temizlenecek... Vay efendim, kabinedeki sayısı şu kadar olan "FETÖ"cü Bakanlar şutlanacak... Ne oldu?.. Darbe Araştırma Komisyonu yaptığı turistik geziler sonucunda "FETÖ"nün siyasi ayaklarını bulamadı. Hala öyle açıklamalar yapılıyor ki; bırakın mensubunu, AKP içinde "FETÖ" sempatizanı bile yok!.. Semeri dövmeye devam!..

Peki, ne bu astronot olup uzaya fırlatılan Bakanların ortak özelliği? Biri hariç 5'inin "FETÖ" ile uzaktan yakından ilgisi olmaması. Ben burada, isimlendirme yapmayacağım. "FETÖ"cü de demeyeceğim. Çünkü out olan o Bakan'a kendi partisi içinde "FETÖ"cü deniyor. İçerde kalan 6-7 Bakan'a da...

Moda deyimiyle "makul karşılanacak teşbihlerle" devam edelim... R. Erdoğan'ın kabinde değişiminde neden zorladığını önceki yazılarımızda değinmiştik. "Hükümetten düşme", "grupta meydana gelecek büyük kaçış korkularından dolayı" kolay neşter vurulamıyor kulislerine dikkat çekiyorduk. "Hayırlısıysa seçimde" deniyordu. Baktım ki, söylenenlerde büyük doğruluk payı var. R. Erdoğan yaptığı son revizyon ile partisini ve Meclis grubunu tuttu. "FETÖ"cü Bakanlara dokunmadı.

Aman efendim!.. Başbakan Yardımcılarının tümü değişmiş miş... Lalo dayıyız ya!.. Protokolde adı en üst sıralara yazılır ama sanki Başbakan Yardımcısının gerçekten Başbakan Yardımcısı olup olmadığını üstüne verilen görevlerden anlamayacağız... Tuğrul Türkeş de özel kaleminden sorumlu Başbakan Yardımcısı değil miydi?.. Siz gerçek Başbakan Yardımcısı'nın kim olduğunu çok mu merak ediyorsunuz? O zaman, büyük bir holding olan TMSF'nin kime bağlanacağına bir zahmet bakıverin. Bilmem anlatabildim mi!..

Kabine de belki de en önemli değişiklik Adalet Bakanlığı'na getirilen yeni isimdi. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlıktan azledilme sürecinde kilit rol oynayan ve damat Berat Albayrak'ın en has arkadaşlarından AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül. Bu kabine değişiminde de hani saray içi kapışmalardan dolayı ufak tefek pürüzler (!) çıkmadı da değil. Ancak, Erdoğan, örneğin Numan Kurtulmuş'u Turizm Bakanlığına kaydırarak tarafların gönlünü hoş tutmayı herkesin gönlünü almayı bildi. Detaylara daha fazla girmeyeceğim..

Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığına getirilmesi gerçekten çok önemli. Çünkü, uzun süredir adı geçiyordu. AKP kulislerinde son günlerde Gül'ün "İçeride ve dışarıda çok sıkıştık. Barışmamız lazım..." şeklindeki sohbet konuşmaları ayyuka çıkmıştı.

R.Erdoğan, kabineye yeni kattığı bazı isimler, Milli Görüş makyajını biraz daha arttırdı. Nasıl bir denge ama!.. Mevcut "FETÖ"cülerin yanına Milli Görüşçüler... AKP içinde "FETÖ" gerçeklerini haykıran ve bunları yüksek sesle dile getiren Saadet Partisi tabanına ustaca bir operasyon...

Fikri Işık'ın yerine, Milli Savunma Bakanlığına, çok sert kişiliği ve militanca Erdoğan bağlılığı ile bilinen Nurettin Canikli'nin getirilmesine ne dersiniz?.. Müsaade buyurun bunu da ben söyleyeyim. Askere tavır daha da ağır bir şekilde devam edecek.

Kabinde değişikliğinin ardından önümüzdeki süreçte ne var?.. Saray kaynaklarına göre;

1-orta vadede AKP Genel merkezinde vitrin yenilenmesi.

2-2018 ilkbaharında erken seçim.

1 ve 2'nci maddeler arasında sonbaharda Meclis başkanlığı seçimi var ama saray kaynakları, Erdoğan'ın ısrarla İsmail Kahraman'ın görevine devam etmesini istediğini söylüyor. Kahraman'ın ise sağlık sebeplerinden dolayı pek hevesli görülmediğini kaydediyorlar. Yani orada top ortada...

Saray anketlerinde bile saklanamayan yeni parti gerçeği için R. Erdoğan çok önemli bir hamle yaptı. Devamının geleceğinden emin olun. Siz bu satırlara bakıp "belki de oyalama hamlesi", "yeni hedefe tren hamlesi" (!) gibi derin analizlerde yapabilirsiniz.

"Ağzının içinde geveleyip durma. Nedir bu barış falan" diye sual ederseniz... Ben maymuncukları verdim. Kilitleri siz açın. Yazarken, çektiğim sigara dumanların etkisinden midir, nedir?.. Katolik nikahı bunun adı; BO-ŞA-NA-MAZ-LAR!..