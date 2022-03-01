Yeniçağ yazarı: Saray'ın elinde Tansu Çiller'i istedikleri gibi konuşturacak ne gibi kozlar var?

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin, eski Başbakan Tansu Çiller'in 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' açıklamalarına ilişkin olarak, "Saray'ın elinde Tansu Çiller'i istedikleri gibi konuşturacak ne gibi kozlar var?" düşüncesini dile getirdi.

Tekin yazısında, "Maksat anlaşılmıyor mu? Altı partiyi koalisyon ortağı görüyor. Biz koalisyon kurmuştuk. Başarılı olduk. Darbeyle engellediler. Siz başarılı olamazsınız, diyor. 28 Şubat'tan sonra kaç defa bir gazeteciye konuştu, kaç defa ekrana çıktı? Çeşitli vesilelerle arada bir görünüyor ama konuşmuyordu. Sahi Saray'ın elinde Tansu Çiller'i istedikleri gibi konuşturacak ne gibi kozlar var? Çok merak ediyorum." ifadesini kullandı.

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