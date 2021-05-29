Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ndan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e: Yandaşlığın ve yağcılığın zirvesinde

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Özkök yandaşlığın ve yağcılığın zirvesinde" başlıklı bugünkü yazısında Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ü eleştirdi.

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ifade ettiği "Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş, liderlik vasıflarına sahip büyük bir lider. Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider" sözünü hatırlatan Uğuroğlu, "Ertuğrul Özkök anlaşıldı ki; yandaşlığın ve yağcılığın zirvesindedir" diye yazdı.

"Bu iki vasfı kazanmak gerçekten bir fani için hiç de kolay bir iş değildir" diyen Uğuroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Erdoğan'ı bir seviyede tutmak hadsizliktir, utanmazlıktır, terbiyesizliktir…" görüşünü ifade etti.

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