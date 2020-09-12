Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Erdoğan, anayasa değişikliği hazırlanırken ya kandı ya da kandırıldı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınAnayasa değişikliğinde kendisinin 3. kez seçilebilmesi için gerekli madde konulmadığına dikkati çekerek, "Erdoğan, anayasa değişikliği hazırlanırken ya kandı ya da kandırıldı" dedi.

Uğuruoğlu bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Anayasa değişikliği maddelerine kendisinin 3. kez seçilebilmesi için gerekli madde konulmadı. Bu çok önemli hukuki durumu ilk kez yazdım."Erdoğan 3. Kez aday olamaz" görüşüm için Yargıtay Cumhuriyet E. Savcısı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu'nu aradım.

Eminağaoğlu, 29 Mart 2019 tarihli yazımda hiçbir hukukçunun gündeme getirmediği bu konuyu ilk kez hukuken net bir şekilde şöyle ortaya koydu."Anayasa'nın 101. Maddesine ya da geçici bir madde olarak şu hükmün konması gerekirdi ki Erdoğan 24 Haziran'da 2. kez seçildikten sonra 3. kez yeniden aday olabilsin:- Mevcut cumhurbaşkanı için 2 dönem hükmü bu Anayasa değişikliği sonrası başlar.İşte olması gereken bu hüküm 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan Anayasa metnine konmamıştır.

Erdoğan elbette hukukçu değil ama güvendiği hukukçular bilerek ya da bilmeyerek bu ucube tek adam rejimine imza attılar. Erdoğan'ın yerinde olsam hepsinin görevlerine son veririm.

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