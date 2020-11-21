Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Ekonomi yönetimi Ahmet Davutoğlu'nun iki bakanına emanet edildi…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı v AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıllık iktidarlığında ekonomiye ilişkin bazı sözlerini hatırlatan Uğuroğlu, 2002’dne bu yana dolardaki değişimi de bir tablo ile aktardı. Dolar konusunda farklı politikalar uygulayan Murat Çetinkaya ile ardından getirilen Murat Uysal’ın görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın getirilmesini ve Berat Albayrak'ın istifasıyla da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanmasını hatırlatan Uğuroğlu, “Böylece ekonomi yönetimi Ahmet Davutoğlu'nun iki bakanına emanet edildi” dedi.

Uğuroğlu devamında da, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in defalarca izlediğim ve çok hoşuma giden, "Ne oldu Paşinyan" sözleri aklıma geldi ve diyorum ki; Ne oldu Erdoğan? ‘Ekonomi yukarıya pik yaptı’ demiştin ama faizler yukarıya pik yaptı… ‘Ülkemizin üzerindeki kara bulutla’" geri geldi… ‘Birçok musibet bizi beklemekte’ demiştin yerden göğe haklısın...” ifadelerini kullandı.

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