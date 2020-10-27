Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Ahmet Davutoğlu, kongrede yapacağı konuşmaya önemli bir sürpriz hazırlıyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 1 Kasım'da gerçekleştirilerek 1. Olağan Kongre'de yapacağı konuşmada önemli bir sürpriz hazırladığını yazdı. Uğuroğlu, "Davutoğlu, ucube tek adam rejimini değiştirecek yeni modelden birkaç başlıkla söz edecek ama tüm içeriğini öğrendiğime göre, 9 Kasım'da basın toplantısı ile resmen açıklayacak" dedi.

Davutoğlu'nun AKP ve MHP dahil tüm partilerden randevu isteyeceğini kaydeden Uğuroğlu, "Davutoğlu, Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Serap Yazıcı başkanlığında 6 kişilik bir heyetin koordinasyonunda Gelecek Partisinin hukukçuları çalışarak 'Parlamenter Sisteme Geçiş Modeli' başlıklı tasarıyı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu çalışmaya son şeklini verdi" diye yazdı.

Uğuroğlu, Gelecek Partisi'nin hazırladığı "Parlamenter Sisteme Geçiş Modeli" içeriğini şöyle aktardı:

- Anayasa değişikliği maddelerine ilişkin yasa

- Cumhurbaşkanlığı yasası,

- Milletvekili yasası

- Kuvvetler ayrılığını sağlayacak yasa,

- TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi yasası,

- Siyasi Partiler yasası,- Seçim yasası,

- Yüksek Seçim Kurulu yasası,

Ekonomi Modeli

- Bağımsız Merkez Bankası yasası

- EYT mağdurlarının sorunlarını giderecek Sosyal Güvenlik Yasası,

- Kamu bankalarının kredi usulleri yasası

- Kamu

- Özel yatırımları yasası,

Temiz Siyaset modelinin içeriği;

- Yolsuzlukla ve hırsızlıkla mücadele yasası,

- Siyasi Ahlak Yasası,

- İmar yasası,

- Şeffaf ihale yasası,

Demokratik sivil toplum modeli

- Özgür Medya için yasalarda reform yapılması yasası,

- Sendikalarla ilgili yasa,

- İşçi-İşveren ilişkilerini düzenleyecek yasa,

- Sivil toplum örgütlerini özgürleştirme yasası,