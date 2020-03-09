Yeniçağ yazarı Murat Ağırel Silivri Cezaevi'nden mesaj yolladı: Ben bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bir not yolladı. Ağırel, "Ben bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım. Bizi unutmayın" ifadesini kullandı.

Ağırel'in Twitter hesabından "Değerli dostlarım, ben cumhuriyet devrimlerini yaşam biçimi haline getirmiş kemalist Türk genciyim. Devrimleri savunmanın elbette bir bedeli olduğunu biliyorum Bizler bunu seve seve ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Yoksulun parasını yağmalayan hırsızlara, din bezirganlarına, çetelere karşı asla susmayın. Ben bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım. Bizi unutmayın" paylaşımında bulunuldu.

Ağırel, Libya'da şehit olan MİT mensubuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün tutuklandı.

Ağırel’in avukatı Gizay Dulkadir “Biraz önce Sevgili Murat Ağırel ve açlık grevindeki üstadımız Selçuk Kozağaçlıyı ziyaret ettim. Her ikisi de gayet iyi ve moralleri yüksek. Murat özellikle, kendisine destek verenlere çok selamlarını iletti.” dedi.