Yeniçağ yazarı Murat Ağırel: Bursa da gri hizmet pasaportuyla insan kaçakçılığı merkezi olmuş!..

Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden Almanya’ya hizmet pasaportu olan gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Yeniçağ yazarı murat Ağırel, bugünkü yazısında insan kaçakçılığının Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirildiğine ilişkin eline geçen bir dosyayla detaylar paylaştı.

Ağırel, “Bursa da gri hizmet pasaportuyla insan kaçakçılığı merkezi olmuş!..” başlıklı yazısında, “Başka kimler yok ki? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Valilik, Nüfus Müdürlüğü, Belediye yetkilileri, spor kulüpleri…” ifadelerini kullanarak yaşanan 4 kaçakçılık girişiminin detaylarını aktardı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.