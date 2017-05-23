Yeniçağ yazarı: Erdoğan, "Saadet Partisi'ne sıkı markaj uygulayın" talimatı verdi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, geçtiğimiz günlerde yeniden AKP Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partililere "Saadet Partisi'ne sıkı markaj uygulayın" talimatı verdiğini ileri sürdü. Takan, "Erdoğan, önümüzdeki siyasi süreçte koyduğu 50 artı 1 çıtasında kendisine ve partisine en büyük tahribatın SP'den geleceğine inanıyor ve ona göre işi şimdiden sıkı tutuyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Takan'ın "Erdoğan yol haritasına 'SP'ye sıkı markaj' koydu..." başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Tüzük değişiklikleri... MKYK değişiklikleri... R. Erdoğan, AKP'nin başına geçti, AKP'ye damgasını vurdu... Yeni yönetimde Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç ekibinden kimse kalmadı. Eyvallah!.. Hepsine tamam da... AKP olağanüstü kongresinden sonra uzman bilirkişilerin yaptığı yorum ve analizlere bakıyorum, hepsi bildik ve klişe. Vay efendim "Hayati Yazıcı damgasını vurmuş. Listelerde onun dediği olmuş." Iskalanıyor mu? Bilemem ama o Hayati Yazıcı'nın bir dönemler Erdoğan'ın avukatı ve derin sırdaşı olduğu unutulmasın. Erdoğan'a koşulsuz biat kadrosu olarak karşımıza çıkan AKP yeni MKYK'sında sanki Yazıcı, Erdoğan'ın istemediği birini kadroya dahil edebilecek miydi?.. Kongre sonrasında AKP kulislerinde konuşulanlara göre esas sıkıntı damat Berat Albayrak cephesinde. AKP'de koca koca isimlerin konuştuklarına göre, damat Berat Albayrak MKYK listesine giren ve hatta sokamadığı bazı isimlerden dolayı çok dertli. Ve hatta, kabine revizyonunda Berat Albayrak'a tenzili rütbe yapılabilir...

AKP kulisleri, daha uzun süre bu temizlik ve yeni kadrolaşma işleri ile epey çalkalanacak. Çok şey konuşulacak. Herkes AKP'nin yeni MKYK'sı üstünden en derin analizleri attıra dursun... Biz, farklı ve daha somut verilerle, Erdoğan'ın partisine nasıl yeni bir yön ve kimlik verdiğine bakalım. Önce yenilenen AKP Merkez Disiplin Kurulu'nun yeni isimlerine...

Siyasi partilerimizde merkez disiplin kurulunun adı, ihraç kararlarının dışında pek duyulmaz. Bu kurullar bizdeki gibi mutlak lider anlayışıyla işleyen siyasi partilerde genel başkana tam bağlılık ve itaat sistemi ile çalışır. Yani, lider herhangi bir üyeyi "görmek istemiyorum bunu partide" derse bunun aksi karara imkan yoktur. Hak hukuk, guguk olur. AKP'nin yenilenen Merkez Disiplin Kurulu üyelerine bakalım;

Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız.

R. Erdoğan sadece MKYK'da değil MDK'da da işi milim şansa bırakmayacak, tek çatlak ses çıkmayacak şekilde düzenledi.

Vee!.. AKP'nin belki de bugüne kadar adını hiç duymadığınız bir kurulu; Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu. "Nedir, ne işe yarar" diyeceksiniz? Önce parti tüzüğünden aktaralım:

"Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu, Parti Genel Merkez organları ile Parti yan kuruluşlar genel merkez organları veya bu organların üyeleri, TBMM Parti grup üyeleri ve bu üyelerin Parti Genel Merkez ve yan kuruluşlar genel merkez organları ve üyeleri arasında Parti faaliyet ve görevinden kaynaklanan çekişmelerin çözümü için sulh ortamını hazırlar ve çözüm şeklini belirler.

Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu kararları yazılı ve gerekçeli olarak düzenlenir. Kararlar, çekişmenin tarafları açısından bağlayıcı, Parti tüzel kişiliği açısından tavsiye niteliğindedir."

Bugüne kadar sadece kağıt üzerinde varlığı gözüken AKP'nin bu kuruluna Aziz Babuşçu, Vedat Bilgin'in yan ısıra yeni isim olarak Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar girdi. Şu sosyal medyada sert çıkışları ile ünlü Şamil Tayyar...

Kongre sıcağı ile alev alev yanan AKP'de Merkez Disiplin Kurulu'nun yeni üyeleri kadar, Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun yenilenen yapısı ve bundan sonraki işlevi konuşuluyor. AKP kulislerinde, "Bundan sonra Disiplin Kurulu'na da Hakem Kuruluna da çok iş düşecek. Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve sarayın istihbarat örgütü ve ön rapor birimi gibi çalışacak" deniyor.

Peki!.. Tam bir biat kadrosu olarak yenilenen AKP kurulları ile iş bitti mi?.. Hayır...

R. Erdoğan Genel Başkan seçilip kongre salonundan çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmedi. Saray'daki en yakın danışman grubu ile toplantı yaptı ve yol haritasına bir madde daha ekledi. Biliyorsunuz, AKP'de olağan kongre süreci de devam ediyor. Saray kaynaklarından aldığım bilgiye göre Erdoğan, "Saadet Partisi'ne sıkı markaj uygulayın" talimatı verdi. Şöyle:

"AKP, olağan kongre sürecinde il ve ilçelerde SP'nin etkin ve etkili isimlerini AKP'ye dahil etmek için yoğun bir çalışma yürütecek."

Neden?..

Saray kaynağımın anlatımına göre; "Erdoğan, önümüzdeki siyasi süreçte koyduğu 50 artı 1 çıtasında kendisine ve partisine en büyük tahribatın SP'den geleceğine inanıyor ve ona göre işi şimdiden sıkı tutuyor."

Daha önceki yazılarımda da altını ısrarla çizmiştim. AKP'de bu yaz da sıcaklıklar mevsim normallerin çok üstünde seyredecek. Sonbaharda da normalin altına düşecek gibi görünmüyor!..